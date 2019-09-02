Advertisements
Advertisements
الإثنين 2 سبتمبر 2019
أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين وصول هنريك مخيتريان، الذي بات بصدد التعاقد مع النادي قادما من أرسنال الإنجليزي، وذلك قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية.
ونشر نادي روما عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للاعب خط الوسط المهاجم الأرميني لدى وصوله إلى مطار العاصمة الإيطالية.
ويتردد أن اللاعب الأرميني الدولي مخيتريان 30/عاما/ سينضم إلى روما على سبيل الإعارة.
كذلك نشر نادي روما صورا للمهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش الذي ينتظر انضمامه للفريق قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، علما بأنه سبق له اللعب في إيطاليا لفريقي فيورنتينا وميلان.
وكان مخيتريان قد انضم إلى أرسنال في كانون ثان/يناير 2018 قادما من مانشستر يونايتد الذي توج معه بلقب الدوري الأوروبي عام 2017 .
وسبق لمخيتريان اللعب لبوروسيا دورتموند الألماني كما لعب في كل من الدوري الأوكراني والدوري الأرميني.
ويحمل مخيتريان شارة قيادة منتخب أرمينيا وقد سجل رقما قياسيا في تاريخ المنتخب بخوض 84 مباراة دولية، أحرز خلالها 27 هدفا.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مخيتريان وكالينيتش بصدد الانضمام إلى روما الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.