مخيتريان وكالينيتش بصدد الانضمام إلى روما الإيطالي

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين وصول هنريك مخيتريان، الذي بات بصدد التعاقد مع النادي قادما من أرسنال الإنجليزي، وذلك قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية.



ونشر نادي روما عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للاعب خط الوسط المهاجم الأرميني لدى وصوله إلى مطار العاصمة الإيطالية.

ويتردد أن اللاعب الأرميني الدولي مخيتريان 30/عاما/ سينضم إلى روما على سبيل الإعارة.

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كذلك نشر نادي روما صورا للمهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش الذي ينتظر انضمامه للفريق قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، علما بأنه سبق له اللعب في إيطاليا لفريقي فيورنتينا وميلان.

وكان مخيتريان قد انضم إلى أرسنال في كانون ثان/يناير 2018 قادما من مانشستر يونايتد الذي توج معه بلقب الدوري الأوروبي عام 2017 .

وسبق لمخيتريان اللعب لبوروسيا دورتموند الألماني كما لعب في كل من الدوري الأوكراني والدوري الأرميني.

ويحمل مخيتريان شارة قيادة منتخب أرمينيا وقد سجل رقما قياسيا في تاريخ المنتخب بخوض 84 مباراة دولية، أحرز خلالها 27 هدفا.