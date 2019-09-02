Advertisements
Advertisements
الإثنين 2 سبتمبر 2019
يبدو ان مستقبل الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا قد حسم بالبقاء داخل صفوف النادي الفرنسي الموسم المقبل وذلك بعد فشل عودته الى برشلونة الاسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.
وصرح برونو سالومون، الصحفي في إذاعة فرنسا، أن نيمار قد أعلن بالفعل لأصدقائه في غرفة الملابس أنه سيبقى موسمًا إضافيًا، وسيرحل عن باريس العام القادم صيف 2020 الى صفوف النادي الكتالوني.
ومن جانبها، اوضحت صحيفة Le 10 sport الفرنسية، أن نيمار حزين لمُغادرة البلوغرانا، وأنه أخبر لاعبي الفريق الإسباني أن عدم رحيله هذا الميركاتو كان مُجرد تأجيل للعودة إلى الديار العام القادم.
وأضاف أحد المُقربين اللاعب لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن اللاعب إن لم ينتقل هذا العام الى البلوغرانا سينتقل العام القادم.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان النهائي لرحيل نيمار من باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.