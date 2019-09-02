الإعلان النهائي لرحيل نيمار من باريس سان جيرمان

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

يبدو ان مستقبل الدولي البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا قد حسم بالبقاء داخل صفوف النادي الفرنسي الموسم المقبل وذلك بعد فشل عودته الى ​برشلونة​ الاسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.



وصرح برونو سالومون، الصحفي في إذاعة فرنسا، أن نيمار قد أعلن بالفعل لأصدقائه في غرفة الملابس أنه سيبقى موسمًا إضافيًا، وسيرحل عن باريس العام القادم صيف 2020 الى صفوف النادي الكتالوني.

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ومن جانبها، اوضحت صحيفة Le 10 sport الفرنسية، أن نيمار حزين لمُغادرة البلوغرانا، وأنه أخبر لاعبي الفريق الإسباني أن عدم رحيله هذا الميركاتو كان مُجرد تأجيل للعودة إلى الديار العام القادم.

وأضاف أحد المُقربين اللاعب لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن اللاعب إن لم ينتقل هذا العام الى البلوغرانا سينتقل العام القادم.