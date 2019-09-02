Advertisements
Advertisements
الإثنين 2 سبتمبر 2019
أشاد محمد البكيري، الإعلامي السعودي بقائمة الصقور خلال المشاركة في المعسكر الإعدادي لتصفيات كأس العالم 2022، وتضمنها سبعة لاعبين من نادي الاتحاد بجوار آخرين من أنديةٍ أخرى.
وكتب البكيري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”يُسعد كل الاتحاديين انضمام ثلث فريقهم 7 لاعبين للمنتخب الأول، وهو ما لم يحدث منذ سنوات، لكن المؤسف أن يقرر مدرب الفريق سييرا منح نصف فترة توقف الدوري إجازةً لبقية لاعبي الفريق، وهي مدة عُرضه لإهمال اللاعب للانضباط الشخصي واللياقي بين سهر وسفر، وهذه ليست المرة الأولى من المدرب!!”.
وكانت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد قامت بالإعلان في وقتٍ سابق عن القائمة المُختارة من قِبل المدير الفني هيرفي رينارد، والتي ستشارك في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 2 إلى 8 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات التي يُدشنها الأخضر تحضيرًا لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي سعودي يُشيد بقائمة منتخب بلاده ويهاجم مدرب اتحاد جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.