رينيه فايلر يكشف عن خطة تطوير الأهلي المصري

Advertisements Advertisements

الإثنين 2 سبتمبر 2019

قال رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي المصري أن نظام اللعب الخاص بي هو حسب اللاعيبه الموجوده في النادي , لازم اعرف الأول اللاعيبه الكواليتي بتاعها عامل ازاي وبعدها بحدد طريقة اللعب ولكن بشكل عام ستكون كورة هجومية



وأضاف فايلر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي ظهر اليوم: " انا عارف جدا أن الأهلي لا يرضي الا بالبطولات وأعرف ان بطولة أفريقية النادي لم يحصل عليها منذ فترة ليست بالقصيرة وسنقوم بالعمل من أجل الفوز بهذه البطولة من جديد".

Advertisements

وتابع مدرب الأهلي الجديد، رينيه فايلر : :طموحاتي مع الفريق الفترة القادمة , اول شيئ سيكون هو تطوير اللاعيبه واني اشتغل مع لاعب لاعب في الفريق , اعرف ان هوية الأهلي هي الهجوم وهذا ما كنت افعله مع جميع الفرق التي دربتها من قبل وسوف افعله مع النادي الأهلي".

وأعلن الأهلي المصر خلال المؤتمر الصحفي الجهاز المعاون للمدير الفني، ويتضمن كل من المدرب المساعد : داڤيد سيزا، مخطط الأحمال : توماس بينكيل، مدرب حراس المرمي : ياناكون ميشيل.

وفي وقت سابق أقال النادي الاهلي الأورغويني مارتن لاساراتي المدير الفني السابق، عقب خروجه من كأس مصر على يد بيراميدز.