رسميا.. قائمة فيفا لأفضل 8 جوائز في العالم 2019 | أبرزهم ميسي على جائزة بوشكاش

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قائمة الأفضل لعام 2019، والتي ستقام عصر اليوم على لقب أفضل لاعب و8 جوائز أخرى، في ملعب سان سيرو في ميلانو.



تشمل الجوائز اللاعبون والمدربون والمشجعون ووسائل الإعلام - على تحديد أسماء الفائزين بجوائز أفضل لاعب في العالم للرجال والنساء والسيدات ، بينما ستشهد أربع جوائز أخرى الإعلان عن ثلاث نسخ نهائية.

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ما هي الجوائز التي سيتم الكشف عنها؟ يتم الإعلان عن المرشحين الثلاثة النهائي المتبقي لكل من الجوائز التالية:

جائزة بوشكاش FIFA: ليو ميسي ، خوان فرناندو كوينتيرو ، دانييل زوري جائزة أفضل حارس مرمى FIFA للرجال: أليسون ، إدرسون ، مارك أندريه تير ستيجن جائزة أفضل حارس مرمى FIFA: كريستيان إندلر ، هيدفيغ ليندال ، ساري فان فينيندال جائزة أفضل مدرب للسيدات FIFA: جيل إيليس ، فيل نيفيل ، سارينا ويجمان جائزة FIFA للجماهير: سيلفيا جريكو ، مشجعي هولندا في كأس العالم للسيدات ، خوستو سانشيز جائزة أفضل مدرب لكرة القدم للرجال: بيب غوارديولا ، يورغن كلوب ، موريسيو بوتشيتينو جائزة أفضل لاعب نسائي FIFA: لوسي برونز وأليكس مورغان وميجان رابوين جائزة أفضل لاعب في العالم للرجال FIFA: كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفيرجيل فان دييك

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