فرديناندو  يعبر عن سعادته بعد رحيل سانشيز ولوكاكو من مانشستر يونايتد

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

عبر فرديناندو لاعب كرة القدم السابق في الدوري الإنجليزي أن أليكسي سانشيز وروميلو لوكاكو لم يعدا جزءًا من الشياطين الحمر بعد الآن.



وغادر أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو مانشستر يونايتد خلال نافذة الانتقالات الصيفية للانضمام إلى فريق إنترناسيونال ميلان الإيطالي.

ونقلت صحيفة "ذا اكسبريس" عن فرديناند قوله "لقد أصبح [الفريق] أرق وهذا يمكن أن يكون مصدر قلق".

"أنا مسرور تمامًا من ناحية لأنني بدأت أرى ما يريده أولي من تشكيل هذه التشكيلة وقد بدأ في تشكيلها بالطريقة التي يريدها."

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وأوضح: "أتذكر مقابلة أجراها في نهاية الموسم الماضي ، وقال إنه يريد أن يكون هذا الفريق هو الفريق الأفضل ، وأن يعمل بجد ويريد أن أكون هنا".

"إنه يضع النغمة وهذا جزء حيوي من أي ناد لكرة القدم."

"يجب أن يكون هناك طريقة وفلسفة وأيديولوجية لما تريده أن يكون" ، علق.

"إذا لم يكن الناس مناسبين - وداعًا! أنا سعيد بهذا. "

واختتم حديثه بالقول: "لفترة طويلة جدًا في مان يونايتد ، ظن بعض الناس أنهم يقدمون خدمة للنادي من خلال التواجد هناك".