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كلوب​ وغوارديولا​ وبوتشيتينو​  مرشحون لأفضل مدرب في العالم 2019

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

أعلن ​الإتحاد الدولي لكرة القدم​ "فيفا" عن الأسماء الثلاثة المرشّحة لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، منتمين جميعه إلى بطولة .

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وكان لافتا أن الأسماء الثلاثة من الدوري الإنكليزي الممتاز، وهي ​يورغن كلوب​ مدرب ، و​بيب غوارديولا​ مدرب مانشستر سيتي، و​ماوريسيو بوتشيتينو​ مدرب توتنهام.  

غوارديولا حقق الثلاثية المحلية مع السيتي، كلوب فاز بلقب والسوبر الأوروبي، وبوتشيتينو وصل بالسبيرز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

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