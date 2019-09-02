كلوب​ وغوارديولا​ وبوتشيتينو​  مرشحون لأفضل مدرب في العالم 2019

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الأسماء الثلاثة المرشّحة لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، منتمين جميعه إلى بطولة الدوري الإنجليزي.
وكان لافتا أن الأسماء الثلاثة من الدوري الإنكليزي الممتاز، وهي يورغن كلوب مدرب ليفربول، وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام.
غوارديولا حقق الثلاثية المحلية مع السيتي، كلوب فاز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وبوتشيتينو وصل بالسبيرز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
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