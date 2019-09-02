لأول مرة.. أليكس فيرغسون مدرب اليونايتد السابق يكشف عن أسرار رونالدو

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

يتحدث أليكس فيرغسون مدرب أكاديمية مانشستر يونايتد السابق ، عن ما جعل كريستيانو رونالدو مميزًا ولماذا كان فيرغي المفضل.



عُرف كريستيانو رونالدو بالفعل كلاعب خاص من قبل الكثيرين قبل أن يلعب لاول مرة في مانشستر يونايتد. هذا هو وفقا لمدرب أكاديمية مانشستر يونايتد السابق ، كيفن ريفز.

رأى ريفز ، الذي كان جزءًا من طاقم تدريب النادي لعدة سنوات ، الخطوات المبكرة التي اتخذها رونالدو الشاب آنذاك قبل أن يصبح نجمًا عالميًا.

أثناء التحدث حصريًا إلى موقع Ronaldo.com ، كشف ريفز أن رونالدو كان مختلفًا تمامًا عن اللاعبين الشباب الذين كانوا في أكاديمية النادي.

"أنت تعرف عندما رأينا رونالدو لأول مرة وتلك الأشياء التي قام بها في تلك المباراة الودية (من أجل سبورتنج) ، لم نكن نعرف حقًا ما يمكن توقعه. نظرًا لكونك صغيراً وكيف تسير الأمور في كرة القدم ، لم نكن نعرف كيف ستكون أخلاقيات عمله ".

"لكن في اليوم الأول يأتي ، إنه جاد ومركّز تمامًا ، لا يخدع ، اللاعب الأول في الملعب. لم نتوقع منه أن يأخذ كل شيء بسهولة. لقد أرادها فقط سيئة للغاية ... أراد أن ينجح.

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هذا الاقتناع وهذا التفكير ، لا يمكنك رؤيته كثيرًا في معظم الأطفال. ولكن هذا واحد كان مختلفا. كان يعلم فقط ما يريد. كان الأمر كما لو أن شيئًا ما كان سيحركه عن القضبان ".

بينما يعتقد الكثيرون أن السير أليكس فيرجسون كان يحمي رونالدو كثيرًا ، إلا أن ريفز يشعر أن رجل مانشستر يونايتد السابق قد كسب هذا الحب.

يقول الناس أن السير أليكس كان رجلًا قاسيًا. يمكن أن يكون عندما كان عليه أن يكون والعديد من اللاعبين قد عانوا من غضبه. لكن ليس رونالدو. إنه يحبه مثل الابن ولم يحدث في الحال. حصل كريستيانو عليه. لقد أظهر للعالم كم أراد أن يتعلم ورأى المدير ذلك.

لماذا تنفيس عن غضبك على لاعب هو أفضل طالب لديك؟ لم يعط السير أليكس ذريعة ليصنع فيه ".

رغم أن العديد من الناس قالوا إن رونالدو شخص متكبر ، إلا أن ريفز يطرح نفسه.

ما يحزنني هو أن الكثير من الناس لديهم صورة خاطئة عن رونالدو. في مانشستر يونايتد وإلى حد كبير أينما ذهب ، كان دائمًا لاعبًا رائعًا. كان لديه دائمًا وقت للتحدث مع اللاعبين الصغار ودوافعهم دائمًا.

لا يزال لديه هذا الارتباط بالنادي ويمكنك أن ترى أنه في كل مرة يلعب فيها مع أولد ترافورد. "