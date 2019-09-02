اخبار الرياضه

دراجون يشاركون في توديع آخر دفعة من ضيوف الرحمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دراجون يشاركون في توديع آخر دفعة من ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استمرارا للمشاركات التطوعية والمبادرات المجتمعية المختلفة، ودع فريق «باند أوف بايكرز» للدراجات النارية، آخر دفعة من ضيوف الرحمن، باستعراضات جميلة، مشاركين هيئة الطيران المدني بمبادرة إياب.

Advertisements

وقال قائد فريق باند أوف بايكرز، الكابتن محمد الرفاعي «نحن دائما جاهزون في تمثيل الوطن في أي وقت وأي مكان، من خلال مشاركات عديدة ومبادرات تطوعية لا تتوقف في مؤازرة جميع أطياف المجتمع بما يصب في مصلحة المملكة وشعبها ومؤسساتها».

وأضاف الرفاعي «نحرص دائما من خلال هوايتنا كدراجين، على عكس صورة مغايرة للمجتمع، ونعمل على تطوير الشباب وإبراز مواهبهم، إضافة إلى زرع حب التطوع في نفوس الشباب، وذلك من خلال المشاركات والمبادرات سواء كانت تحت مظلة جهات رسمية أو من خلال مبادرات تطوعية خاصة بالفريق».

وشكر الرفاعي في نهاية حديثة إمارة منطقة مكة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وهيئة والمرور، على دعمهم المستمر لرياضة الدراجات النارية، متمنيا أن يكون جميع الدراجين عند حسن الجميع، وأن يكونوا عونا بالانضباط والتقيد بتعليمات السلامة المرورية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دراجون يشاركون في توديع آخر دفعة من ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا