شكرا لقرائتكم خبر عن دراجون يشاركون في توديع آخر دفعة من ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استمرارا للمشاركات التطوعية والمبادرات المجتمعية المختلفة، ودع فريق «باند أوف بايكرز» للدراجات النارية، آخر دفعة من ضيوف الرحمن، باستعراضات جميلة، مشاركين هيئة الطيران المدني بمبادرة إياب.

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وقال قائد فريق باند أوف بايكرز، الكابتن محمد الرفاعي «نحن دائما جاهزون في تمثيل الوطن في أي وقت وأي مكان، من خلال مشاركات عديدة ومبادرات تطوعية لا تتوقف في مؤازرة جميع أطياف المجتمع بما يصب في مصلحة المملكة وشعبها ومؤسساتها».

وأضاف الرفاعي «نحرص دائما من خلال هوايتنا كدراجين، على عكس صورة مغايرة للمجتمع، ونعمل على تطوير الشباب وإبراز مواهبهم، إضافة إلى زرع حب التطوع في نفوس الشباب، وذلك من خلال المشاركات والمبادرات سواء كانت تحت مظلة جهات رسمية أو من خلال مبادرات تطوعية خاصة بالفريق».

وشكر الرفاعي في نهاية حديثة إمارة منطقة مكة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وهيئة الرياضة والمرور، على دعمهم المستمر لرياضة الدراجات النارية، متمنيا أن يكون جميع الدراجين عند حسن الجميع، وأن يكونوا عونا بالانضباط والتقيد بتعليمات السلامة المرورية.