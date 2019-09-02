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شكرا لقرائتكم المقاصة يُجهيز أيمن حفنى ببرنامج تدريبى خاص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعي الجهاز الفنى للمقاصة إلى تجهيز أيمن حفنى قبل انطلاق مباريات الدورى خاصة وأن اللاعب كان بعيد عن المشاركة مع الزمالك طوال الموسمين الماضيين .
ومن جديد عاد أيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك السابق إلى بيته القديم مصر المقاصة لمدة ثلاث مواسم على سبيل البيع النهائي، ليعود الحاوي بعد غياب استمر لـ 3144، حيث كان الظهور الأخير لحفني مع المقاصة في 22 يناير موسم 2011، حيث واجه الفريق الفيومي النادي الأهلي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، إلا أن حفني لم يسجل أو يصنع أهداف في تلك المباراة.
ولعب الحاوي لثلاث أندية خلال مسيرته في الدوري العام، والتي انطلقت من نادي مصر المقاصة ليشارك في 15 لقاء سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين، قبل أن ينتقل الحاوي إلى فريق طلائع الجيش ليشارك في 46 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 8 أخرين.
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