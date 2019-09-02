شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: مواصفات اختيار المدرب لا تعتمد على المفتاح السحري للبطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد نجم الأهلي السابق، خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي المقام بالنادي الأهلي للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع المدرب الجديد، أن مواصفات النادي الأهلي في اختيار المدرب غير تقليدية، فالنظرة التقليدية تقوم على اختيارمدرب عنده 60 أو 70 سنة ومعاه المفتاح السحري للبطولات لكن اختيارنا جاء بالاعتماد على عنصر شبابي طموح لديه الرغبة في تحقيق ذاته مع الأهلي.
وطالب رئيس لجنة التخطيط من جماهير الأهلي أن تدعم الجهاز الجديد ومجلس الإدارة فالأهلي يعمل دائماً وفقاً لمنظومة كاملة أساسها الوحدة بين جميع عناصرها
وكان الأهلي تعاقد مع فايلر لمدة موسم واحد قابل للزيادة، حيث وصل إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، برفقة المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، حيث سافر الثنائي للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسري .
ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى، مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدً.
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