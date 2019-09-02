شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي الجديد: ليس لدي مثل أعلى فى عالم التدريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه ليس لديه مثل أعلى في التدريب ولكنه يحاول الاستفادة من جميع المدربين الكبار .
ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدً.
وكان الأهلي تعاقد مع السويسري رينيه فايلر، لمدة موسم واحد قابل للزيادة قد وصل القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي .
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