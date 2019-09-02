شكرا لقرائتكم فايلر يتمنى الحصول مع الأهلى على كافة الألقاب المحلية والأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى الجديد، على سعادته البالغة بقيادة الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، حيث أكد على أنه يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه خلال الفترة المقبلة .
وقال "فايلر" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة الأهلى بمقر النادى بالجزيرة، إن لديه أهداف عظيمة يتمنى تحقيقها خلال الفترة القادمة وأنه سيقوم بقيادة التمرين الأول للفريق بعد الظهر مؤككدا انه يتمنى أن يحالفه التوفيق مع الفريق فى المباراة الأولى له بدورى أبطال أفريقيا بعد عشرة أيام .
وأضاف "فايلر" أنه يتمنى أن يحصل الأهلى معه على كافة الألقاب التى يشارك فيها سواء محليا أو أفريقيا .
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