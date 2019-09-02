شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: جلسة مع فايلر لإطلاعه على تفاصيل الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، أنه سيعقد جلسة عقب إنتهاء المؤتمر الصحفى مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الجديد للأهلى، لإطلاعه على كل كبيرة وصغيرة تخص الفريق قبل خوضه للتدريب الأول مع الفريق .
وأكد "عبد الحفيظ" خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بمقر الأهلى بالجزيرة للإعلان عن اسم المدير الفنى وتفاصيل التعاقد، على أنه قام منذ يومين بنقل كل المعلومات عن اللاعبين للمدير الفنى حتى يطلع عليها ويعرف إمكانيات كل لاعب .
ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى، مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدً.
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