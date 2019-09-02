شكرا لقرائتكم فايلر : "أول مباراة رسمية مع الأهلى يوم عيد ميلادى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للأهلى، عن أن هناك صدفة ستحدث معه بأن أول مباراة له مع الفريق الأحمر سيكون يوم عيد ميلاده وذلك أمام كانو سبورت بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال فايلر فى مؤتمر تقديمه بالقلعة الحمراء: إنه ليس متاحا أمامه كثيراً من الوقت ولكن يعتبرها صدفة جيدة وفأل حسن إن يكون أول مباراة له مع الفريق الأحمر يوم عيد ميلاده . يشار إلى أن ريينيه فايلر من مواليد 13 سبتمبر 1973. Advertisements ويسافر الأهلي إلى غينيا يوم 10 أو 11 سبتمبر المقبل لخوض مباراة الذهاب على أن تقام مباراة العودة ألأحد ايام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري.

كان الأهلي تعاقد مع فايلر لمدة موسم واحد قابل للزيادة، حيث وصل إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، برفقة المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، حيث سافر الثنائي للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسري .

ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى، مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدً.

ومن المقرر أن يبدأ فايلر مهمته اليوم،حيث يرتبط الأهلي بمواجهتين مهمتين في الشهر المقبل الأولى أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية خارج الأرض في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 14 سبتمبر، والثانية أمام الزمالك في كأس السوبر المصري، يوم 18 من الشهر ذاته.