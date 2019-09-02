شكرا لقرائتكم فايلر : لا يمكن تفويت الفرصة لتدريب فريق عظيم مثل الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عن أنه لم يتردد في قبول عرض القلعة الحمراء في التعاقد معه لتدريب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، حيث أنه نادي كبير يمتلك جماهير رائعة .
وأكد "فايلر" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المقالم حالياً بالنادي الأهلي، أنه لا يمكن تفويت الفرصة لتدريب فريق عظيم مثل الأهلي، ولم أتردد في قبول العرض والقدوم إلى أفريقيا.
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