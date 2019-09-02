شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى الجديد .. بدء جلسة التعارف الأولى بين فايلر ولجنة التخطيط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بدأت جلسة التعارف الأولى بين كل من لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الأهلى مع السويسري فايلر المدير الفني الجديد للفريق وجهازه المعاون قبل انطلاق المؤتمر الصحفي في غرفة مجلس إدارة النادي.

ووصل السويسر فايلر وجهازه المعاون منذ قليل تمهيداً لعقد صحفى في الواحدة من ظهر اليوم، الأثنين، لتقديم مدربه الجديد رينيه فايلر.

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وتعد الجلسة بمثابة تعارف بين الطرفين قبل بدء المهمة رسميا، وتستعرض لجنة التخطيط حالياً بعض الأمور السريعة مع فايلر .

ويترأس اللجنة الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلا من زكريا ناصف وخالد بيبو كما سيحضر محمود الخطيب رئيس النادي الاجتماع التعارفي.

ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من ؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، و سامي قمصان مدربًا مساعدً.

كان فايلر الذى تعاقد معه الاهلي موسماً قابل للزيادة قد وصل القاهرة في الساعات الإولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجي عوض مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات حيث سافر الثنائي للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسري.