شكرا لقرائتكم فايلر يكشف عن طريقة اللعب مع النادي الأهلي وتحديدها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى، أن الطريقة التى سيلعب بها الفريق الفترة المقبلة ، سيتم تحديدها وفقا لطريقة لعب اللاعبين، ونوعيتهم، ولا ترجع للمدير الفنى .

وأضاف "فايلر" فى المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن بمقر النادي الأهلي، أنه سيشاهد اللاعبين وطريقة لعبهم وبعد ذلك يحدد طريقة الفريق ، مشيرا الى انه سيحاول لعب كرة هجومية ، وإحراز أهداف

وعن تواجده فى مصر قال المدرب الجديد أنه سعيد بالتواجد فى القاهرة ، وسيستغل تواجده فى مصر لمعرفتها اكثر، حيث أنه وصل فى ساعة متأخرة من مساء أمس .

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