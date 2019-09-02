فايلر يكشف عن طريقة اللعب مع النادي الأهلي وتحديدها...

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جدة - عمرو شويل قال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى، أن الطريقة التى سيلعب بها الفريق الفترة المقبلة ، سيتم تحديدها وفقا لطريقة لعب اللاعبين، ونوعيتهم، ولا ترجع للمدير الفنى .
وعن تواجده فى مصر قال المدرب الجديد أنه سعيد بالتواجد فى القاهرة ، وسيستغل تواجده فى مصر لمعرفتها اكثر، حيث أنه وصل فى ساعة متأخرة من مساء أمس .
ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدًا.
وكان فايلر الذى تعاقد معه الأهلي موسماً قابلاً للزيادة قد وصل القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجى عوض مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات، حيث سافر الثنائى للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسرى.
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