شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى الجديد .. تعرف على رسالة سيد عبدالحفيظ لـ فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى رسالة خاصة إلى فايلر المدير الفنى الجديد خلال تقديمه فى المؤتمر الصحفى المقام حالياً، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد عمل كثير من دورى وكأس وسوبر ودورى أبطال أفريقيا.
وقال عبد الحفيظ موجها كلامه الى فيلر :"ستنجح بنا ، وسننجح بك".
وأضاف عبد الحفيظ أن كل من يعمل بالأهلى لا يبدأ من الصفر ، بل يبدأ من حيث انتهى السابقين ، فليس مهما ان تسمع او تتكلم كثيرا بل الأهم ان يقوم كل فرد بعمله على اكمل وجه
ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلى الجديد .. تعرف على رسالة سيد عبدالحفيظ لـ فايلر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.