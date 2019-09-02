شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى الجديد .. تعرف على رسالة سيد عبدالحفيظ لـ فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى رسالة خاصة إلى فايلر المدير الفنى الجديد خلال تقديمه فى المؤتمر الصحفى المقام حالياً، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد عمل كثير من دورى وكأس وسوبر ودورى أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ موجها كلامه الى فيلر :"ستنجح بنا ، وسننجح بك".

Advertisements

وأضاف عبد الحفيظ أن كل من يعمل بالأهلى لا يبدأ من الصفر ، بل يبدأ من حيث انتهى السابقين ، فليس مهما ان تسمع او تتكلم كثيرا بل الأهم ان يقوم كل فرد بعمله على اكمل وجه

كان فايلر الذى تعاقد معه الأهلي موسماً قابلاً للزيادة قد وصل القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجى عوض مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات، حيث سافر الثنائى للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسرى.

ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدًا.