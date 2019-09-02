شكرا لقرائتكم فايلر: سنعمل على حصد دورى أبطال أفريقيا من أجل عيون جماهير الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى الجديد للأهلى، أنه يعلم جيدا أن الأهلى يلعب دائما على الفوز فى جميع مبارياته وأنه يتمنى وباقى جهازه المعاون تحقيق الفوز أيضا فى جميع المباريات .

وأضاف "فايلر" أنه يعلم جيداً أن دورى أبطال أفريقيا تعد الأمنية الأكبر للجماهير ومجلس الإدارة وسيحاول حصد البطولة الغالية خاصة وأن الفريق لم يحصل عليها منذ فترة .

وأضاف "فايلر" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة الأهلى بمقر النادى بالجزيرة أن لديه أهداف عظيمة يتمنى تحقيقها خلال الفترة القادمة وأنه سيقوم بقيادة التمرين الأول للفريق بعد الظهر مؤككدا انه يتمنى أن يحالفه التوفيق مع الفريق فى المباراة الأولى له بدورى أبطال أفريقيا بعد عشرة أيام .