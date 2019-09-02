شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقترب من ضم نجم سموحة مقابل 4 ملايين جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يقترب مسئولو نادي الإسماعيلي من التعاقد مع محمود معاذ لاعب سموحة السكندرى، وذلك بعد وصول المفاوضات بين مسئولى الناديين لمرحلة متقدمة ويتبقى الاتفاق على الرتوش الأخيرة لتوقيع العقود .
وكان حسام حسن المدير الفنى لسموحه قد أبدى ترحيبه برحيل اللاعب للإسماعيلى والتعاقد مع وجيه عبد الحكيم مع استفادة ناديه بالمقابل المادى الذى سيتفق عليه الطرفان فى ظل رغبته فى الإستغناء عن اللاعب .
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