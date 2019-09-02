شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى الجديد: سنلعب كرة هجومية وممتعه مثلما تعودت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد "فايلر" خلال المؤتمر الصحفي المقام بالأهلي للإعلان عن تفاصيل التعاقد، أنه يطمح إلى تطوير اللاعبين في الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهاز بالكامل وأن يكون الأداء ممتع وهجومي وهو ما حققته مع جميع الفرق التي عملت معها في النهاية سيكون الجميع سعداء سواء الجماهير أو الإدارة .
ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، و سامي قمصان مدرب مساعد.
كان فايلر الذى تعاقد معه الاهلي موسماً قابل للزيادة قد وصل القاهرة في الساعات الإولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجي عوض مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات حيث سافر الثنائي للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسري.
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