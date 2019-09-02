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شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع بـ "فايلر" قبل تقديمه لجماهير القلعة الحمراء "صور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعقد الأهلى مؤتمرا صحفيا فى الواحدة من ظهر اليوم، الاثنين، لتقديم مدربه الجديد رينيه فايلر .
ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدًا.
وكان فايلر الذى تعاقد معه الأهلي موسماً قابلاً للزيادة قد وصل القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجى عوض مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات، حيث سافر الثنائى للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسرى.
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