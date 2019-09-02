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الخطيب يجتمع بـ "فايلر" قبل تقديمه لجماهير القلعة الحمراء "صور"...

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جدة - عمرو شويل اجتمع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء، على هامش المؤتمر الصحفى الذى سيعقده مسئولى القلعة الحمراء بعد قليل بمقر النادى بالجزيرة .

 

ويعقد الأهلى مؤتمرا صحفيا فى الواحدة من ظهر اليوم، الاثنين، لتقديم مدربه الجديد رينيه فايلر .

 

ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدًا.

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وكان فايلر الذى تعاقد معه الأهلي موسماً قابلاً للزيادة قد وصل القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجى عوض مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات، حيث سافر الثنائى للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسرى.

 

 

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