شكرا لقرائتكم فايلر : سعيد بالعمل فى الأهلى وأنتظر دعم الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسرى ريينه فايلر المدير الفنى الجديد للنادي الأهلى أنه سعيد بالعمل مع الإدارة والجهاز المعاون ، مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده، خلال الفترة المقبلة مع الفريق.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه :"الأهلى نادى كبير، لذلك نكون سعداء بمساندة الجماهير، هذا ظهر من خلال الهاشتاج ، ويشجعنى على بذل كل جهد مع القلعة الحمراء ".

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