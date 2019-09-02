شكرا لقرائتكم فايلر : سعيد بالعمل فى الأهلى وأنتظر دعم الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد السويسرى ريينه فايلر المدير الفنى الجديد للنادي الأهلى أنه سعيد بالعمل مع الإدارة والجهاز المعاون ، مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده، خلال الفترة المقبلة مع الفريق.
وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه :"الأهلى نادى كبير، لذلك نكون سعداء بمساندة الجماهير، هذا ظهر من خلال الهاشتاج ، ويشجعنى على بذل كل جهد مع القلعة الحمراء ".
وكان الأهلي تعاقد مع فايلر لمدة موسم واحد قابل للزيادة، حيث وصل إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، برفقة المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، حيث سافر الثنائي للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسري .
ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى، مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدً.
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