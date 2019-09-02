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مدرب الأهلي الجديد وجهازه المعاون فى الزمالك...

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جدة - عمرو شويل أقام السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الجديد للأهلى، وجهازه المعاون المكون من ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، في إحدى الفنادق الشهيرة بحي الزمالك، استعداد للمؤتمر الصحفي الذى سيقدم خلاله لجماهير القلعة الحمراء .

 

ويعقد الأهلى مؤتمر صحفى في الواحدة من ظهر اليوم، الاثنين،  لتقديم مدربه الجديد رينيه فايلر، حيث يضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدً.

 

وكان فايلر الذى تعاقد معه الأهلي موسماً قابلاً للزيادة قد وصل القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجى عوض مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات، حيث سافر الثنائى للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسرى.

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