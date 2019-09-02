محمد صلاح خارج قائمة الفيفا لأفضل لاعب في العالم

الموجز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن القائمة النهائية لجوائز الأفضل في العالم لعام 2019.

وكشفت القائمة عن عدم تواجد لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بقائمة أفضل لاعب، بعد دخوله في القائمة الأولية المكونة من 10 لاعبين، ليدخل القائمة النهائية الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فان دايك، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسينظم الفيفا حفل توزيع الجوائز في الـ 23 من سبتمبر الجاري، في ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وأتت القوائم النهائية كالتالي:

أفضل لاعب:

الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول

البرتغالي كريستيان رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي

الإسباني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني

أفضل مدرب:

الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول

الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام



* جائزة بوشكاش لأفضل هدف:

هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة

هدف خوان فرناندو كينتيرو لاعب ريفر بليت الأرجنتيني

هدف دانييل زسوري لاعب "ديبريسين



*أفضل حارس مرمى:

البرازيلي إديرسون حارس مانشستر سيتي

البرازيلي أليسون حارس ليفربول

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الألماني تير شتيجن حارس برشلونة

أفضل حارس مرمى سيدات:

كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان - تشيلي)

هيدفيج ليندال (فولفسبورج - السويد)

ساري فان فينيندال (أتلتيكو مدريد - هولندا)

أفضل مدرب سيدات:

جيل إليس (الولايات المتحدة الأمريكية)

فيل نيفيل (إنجلترا)

سارينا ويجمان (هولندا)

أفضل لاعبة:

الإنجليزية لوسي برونز لاعبة ليون

الأمريكية أليكس مورجان لاعبة أورلاندو برايد

الأمريكية ميجان رابينو لاعبة سياتل رين

المرشحون لجائزة FIFA للمشجعين:

سيلفيا جريكو، الأم عاشقة كرة القدم التي تشرح لإبنها الأعمى ومريض التوحد مجريات المباريات.

جماهير هولندا في كأس العالم للسيدات

خوستو سانشيز، غير ولاءه وأصبح مشجع لفريق ابنه الذي توفي في حادث.