بعد اقترابه من حمل حقيبة المنتخب.. حسام حسن يتصدر تويتر

الموجز

تصدر لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق وعميد لاعبي العالم سابقاً حسام حسن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وذلك عقب الأنباء التي تحدثت عن قرب توليه مسئولية تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم.

ودعا المغردون إلى ضرورة تولي حسام حسن تدريب المنتخب، حيث يرون أنه ذو شخصية قوية خبرته الكبيرة في عالم التدريب، إضافة إلى حماسه الشديد وهو ما افتقده لاعبو المنتخب خلال الفترة الماضية خلال مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وكان أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكرة السابق، قد أعلن أن "اللجنة المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة استقرت على اسم المدير الفني الجديد للمنتخب واسمه من سبع حروف".

يذكر أن حسام حسن لعب في أندية الأهلي والزمالك، وعقب اعتزاله تولي مسئولية تدريب نادي الزمالك والنادي المصري وبيراميدز والاتحاد وسموحة، كما تولى تدريب المنتخب الأردني وحقق معهم نتائج مرضية.