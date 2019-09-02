فايلر: دوري الأبطال هدفنا.. أعدكم بكرة هجومية.. وأعلم حجم الضغوط بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعلم ابتعاد النادي الأهلي عن التتويج بدوري أبطال إفريقيا منذ سنوات، لذا سيكون هدفه الحالي هو تحقيق تلك البطولة للنادي.

وقال فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديمه: "لا يجب أن نتحدث كثيرًا عن طمواحاتنا.. أعلم تاريخ الأهلي جيدا وتقاليده".

ووعد المدير الفني بتقديم كرة ممتعة وهجومية: "هذا ما حققته مع كل الأندية التي دربتها، وهو ما سأقوم به مع النادي الأهلي، ووقتها سيكون الكل سعيد بالأداء والفوز".

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وأضاف فايلر: "عندما تعرض عليك الفرصة لتدريب الأهلي، لا شك ستوافق.. لدي معلومات جيدة جدا عن النادي الأهلي، وشاهدت الكثير من المباريات".

وأكمل: "أعلم كمدرب حجم الضغوط التي ستواجهني، الضغوط في كل مكان وليس هنا فقط، يجب أن نفوز، ونقدم أداء جيد".

ولم يفصح فايلر عن شكل وطريقة اللعب التي يفضل اللعب بها: "يجب أن أعرف كل اللاعبين وأعرف إمكانياتهم، وبعدها سنحدد طريقة اللعب، ولكننا سنلعب كرة هجومية".

وتعاقد النادي الأهلي مع فايلر لمدة موسمين، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، الذي رحل عقب الخسارة أمام بيراميدز ووداع كأس مصر مبكرًا من دور الـ16.