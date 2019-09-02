مؤتمر فايلر.. الأهلي يوضح 4 أسباب لاختيار مدربه الجديد ورسالة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد طه إسماعيل مدير لجنة التخطيط بالأهلي، أن النادي اختار السويسري رينيه فايلر ليقود الفريق فنيا خلال الفترة المقبلة لـ4 أسباب.

وأشار إسماعيل في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديم "فايلر"، أن الإدارة كان لديها مواصفات معينة، بعد دراسة أكثر من سيرة ذاتية بينهم مدربين عالميين.

وأضاف: "كان من الممكن أن نتفق مع مدرب يملك من العمر 60 سنة، ولديه عشرات البطولات، ولكننا اخترنا شاب طموح، لديه الرغبة في تحقيق ذاته مع النادي الأهلي".

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وأكمل: "لاعبينا ليسوا مكتملي الجانب الفني والتكتيكي، وكنا نحتاج مدرب لديه رؤية، وطموح ولا يلبس البدلة ويجلس بعيدًا.. نريد مدرب في الملعب يعمل مع اللاعبين، وسيكون عينه مع قطاع الناشئين بالتعاون مع مساعديه، كل المدربين الاجانب كل همهم تدريب الفريق الأول، ولكننا كنا نبحث عن مدرب له بصمة مع الأجيال القادمة، هذه قناعاتنا وتخطيطنا مع رئيس النادي، ونتحمل المسؤولية".

وأردف: "الأهلي صنع مدربين، استفاد كثيرًا منهم، ولكنه صنع مدربين من خلال إفساح المجال لهم للعمل في جو نقي سواء مصريين أو أجانب".

واختتم بتوجيه رسالة للجماهير: "سر نجاح الأهلي هي الوحدة من الجماهير واللاعبين والإدارة، أطالب الجماهير بتقديم الدعم الكامل ليس للجهاز الفني فقط، ولكن للنادي، ووحدة النادي الاهلي هي الأساس في النجاح، نريد جماهير مؤازرة وليس جماهير متفرجة أو سلبية".