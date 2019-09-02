بالفيديو.. فيفا يكشف عن الثلاثي المرشح لجائزة بوشكاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة المختصرة للأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في عام 2019 "جائزة بوشكاش" والتي تمنح لأفضل هدف في العالم. وترأس ليونيل ميسي، نجم برشلونة، القائمة بهدفه في مرمى ريال بيتيس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني. هدف ميسي Advertisements كما تواجد هدف خوان كوينتيرو لاعب ريفر بليت في شباك ريسينج كلوب ضمن القائمة المختصرة بجانب هدف دانييل شوري لاعب ديبريسين في شباك فرينشفاروز. هدف كوينتيرو هدف دانييل شوري فيفا أكد في وقت سابق أن اختيار القائمة المختصرة المكونة من ثلاثة أهداف، سيتم طرحها على لجنة من أساطير كرة القدم، لاختيار الهدف الفائز من بينها، بعدما كان حسم الفائز بالجائزة يتم مباشرة عبر تصويت جماهيري في السنوات الماضية.

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