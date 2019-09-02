بالصور.. الظهور الأول لـ"فايلر" داخل النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي، لمقر النادي في الجزيرة، تمهيدا لتقديمه في مؤتمر صحفي.

ويُعقد المؤتمر الصحفي في تمام الواحدة ظهرًا، حيث يقوم المدير الفني السويسري بجولة داخل النادي الأهلي، للتعرف عليه.

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وتعاقد الأهلي مع فايلر لمدة موسمين، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل عقب الخسارة أمام بيراميدز في كأس مصر.

ويستعد فايلر لقيادة النادي الاهلي بدءًا من اليوم والاستعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بعد تخطي اطلع بره الجنوب سوداني.

كما وصل الجهاز الفني المعاون ديفيد سيزا المدرب العام، و توماس بينجلي مخطط الأحمال واللياقة البدنية، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.