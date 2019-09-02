الموعد والقناة الناقلة لمواجهة بيراميدز وبتروجت.. مباراة تأخرت 8 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يلتقي بيراميدز أمام بتروجت على ملعب بتروسبورت، في نصف نهائي كأس مصر.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين. وتُنقل المباراة عبر قناتي النيل للرياضة، وأون سبورت.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الزمالك في النهائي الذي تقرر تأجيله من يوم 5 سبتمبر لموعد لاحق.

وتأهل بيراميدز لنصف النهائي، بعد الفوز على حساب حرس الحدود، قبل 3 أيام، فيما تأهل بتروجت لقبل النهائي بالفوز أمام إنبي 2-1 يناير الماضي.