محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
شهد الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك أزمة بسبب مطالبة التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق، بالحصول على مقدم تعاقده.
وعلم الخليج 365 أن اللاعب غضب بسبب تأخر صرف مقدم تعاقده، مطالبا مسؤولي الزمالك بذلك، وإلا سيفكر في الرحيل عن الفريق.
وتدخل مسؤولو نادي الزمالك لتهدئة اللاعب، ووعدوه بحل الأزمة وصرف مستحقاته ومقدم تعاقد جميع لاعبي الفريق القدامى.
وعقب حديث المسؤولين مع لاعب الفريق، أجرى النقاز مداخلة هاتفية مع برنامج الزمالك، عبر قناة الحدث اليوم، ليؤكد أن تركيزه في الملعب والمباريات فقط.
ونفى النقاز، في مداخلته، وجود أي خلافات مع إدارة الزمالك، مؤكدًا بقاءه ضمن صفوف الفريق.
وشارك النقاز في فوز فريقه أمام الاتحاد السكندري؛ بهدف نظيف في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل الزمالك للمباراة النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر القصة الكاملة لأزمة النقاز مع الزمالك قبل تدخل مسؤولي النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.