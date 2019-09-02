القصة الكاملة لأزمة النقاز مع الزمالك قبل تدخل مسؤولي النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

شهد الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك أزمة بسبب مطالبة التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق، بالحصول على مقدم تعاقده.

وعلم الخليج 365 أن اللاعب غضب بسبب تأخر صرف مقدم تعاقده، مطالبا مسؤولي الزمالك بذلك، وإلا سيفكر في الرحيل عن الفريق.

وتدخل مسؤولو نادي الزمالك لتهدئة اللاعب، ووعدوه بحل الأزمة وصرف مستحقاته ومقدم تعاقد جميع لاعبي الفريق القدامى.

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وعقب حديث المسؤولين مع لاعب الفريق، أجرى النقاز مداخلة هاتفية مع برنامج الزمالك، عبر قناة الحدث اليوم، ليؤكد أن تركيزه في الملعب والمباريات فقط.

ونفى النقاز، في مداخلته، وجود أي خلافات مع إدارة الزمالك، مؤكدًا بقاءه ضمن صفوف الفريق.

وشارك النقاز في فوز فريقه أمام الاتحاد السكندري؛ بهدف نظيف في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل الزمالك للمباراة النهائية.