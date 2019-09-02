عفروتو: جوزيه سبب رحيلي عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد مصطفى عفروتو لاعب الأهلي السابق أن إدارة نادي الزمالك حاولت ضمه إلى صفوف الفريق الأبيض وقت ولاية التوأم حسام وإبراهيم حسن، كما كشف أسباب رحيله عن الأهلي.

وخلال مقابلة تلفزيونية لقناة تايم سبورتس قال عفروتو: "عقب نهاية فترة تواجدي مع الأهلي، تواصل معي التوأم حسام وإبراهيم حسن للانضمام إلى نادي الزمالك، تحدث معي إبراهيم حسن بشكل مباشر لكن الأمور لم تتم".

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وأضاف: "الأمور كانت صعبة بالنسبة لي، أنا إنسان عاطفي، ولا أحب خداع نفسي، أنا أهلاوي ومن الصعب التواجد في الفريق المنافس".

وعن سبب رحيله عن الأهلي قال:"وقت ولاية مانويل جوزيه الثانية طلب البرتغالي الاستغناء عني وعن بعض اللاعبين الآخرين أمثال أحمد شكري وشهاب الدين أحمد".

وواصل: "كان هناك خلاف بين جوزيه ومجلس الإدارة حول استمرارنا في صفوف الأهلي، إدارة القلعة الحمراء كانت ترى أننا الجيل القادم بينما فضل جوزيه الاعتماد على الكبار".