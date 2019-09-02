ملخص جولة الدوري الإنجليزي.. سلسلة ليفربول وصراع الهدافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

انتهت مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي والتي شهدت مواصلة ليفربول ومانشستر سيتي في صراع القمة.

الجولة شهدت سقوط مانشستر يونايتد وتشيلسي في فخ التعادل بجانب انتهاء ديربي لندن الذي جمع بين آرسنال وتوتنهام لا غالب أو مغلوب بنتيجة التعادل (2-2).

- سلسلة ليفربول

واصل ليفربول انتصارته في الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "تورف مور".

ليفربول نجح في تحقيق 13 انتصارًا متتاليًا في الدوري الإنجليزي لتكون هذه السلسلة هيّ الأطول للريدز مع مدربه الألماني يورجن كلوب.

ليفربول أيضًا أصبح في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة حققها من خلال الفوز في أربع مباريات جاءت على حساب نورويتش سيتي وساوثهامبتون وآرسنال وأخيرًا بيرنلي.

- رباعية السيتي

على ملعب "الاتحاد" واصل فريق مانشستر سيتي انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي من خلال الفوز على برايتون بأربعة أهداف دون رد.

السيتي تحت قيادة مدربه القدير بيب جوارديولا ظل في المركز الثاني برصيد عشر نقاط بفارق نقطتين عن ليفربول.

ويمتلك السيتي أقوى خط هجوم في بريميرليج بتسجيل 14 هدفًا كما يمتلك أقوى خط دفاع حيث منيّ مرماه ثلاثة أهداف مثل ليفربول أيضًا.

- سقوط يونايتد وتشيلسي

في افتتاح هذه الجولة سقط مانشستر يونايتد خارج ملعبه "ساينت ماري" بالتعادل أمام ساوثهابمتون بهدف لكل فريق.

ورغم تألق دانيال جيمس وتسجيله هدفه الثالث بقميص اليونايتد منذ انتقاله من سوانزي سيتي في الصيف الحالي إلا أن الشياطين الحمر فشل للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق الفوز.

اليونايتد بداية سقوطه كانت منذ الجولة الثانية بالتعادل أمام وولفرهامبتون (1-1) ثم الخسارة أمام كريستال بالاس (1-2) قبل التعادل من جديد أمام ساوثهامبتون.

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وأصبح مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد خمس نقاط محققًا الفوز في مباراة كانت على حساب تشيلسي (4-0) وتعادل في مباراتين وخسر مباراة.

في المقابل، تلقى تشيلسي ضربة قوية خلال هذه الجولة بالتعادل أمام تشفيلد يونايتد (2-2) على ملعب "ستامفورد بريدج".

ورغم تقدم تشيلسي بهدفين سجلهما مهاجم الفريق تامي أبراهام إلا أن "البلوز" تلقوا هدفيا كان من بينهم هدف سجله زوما مدافع النادي اللندني في مرماه.

وأصبح تشيلسي في المركز الحادي عشر برصيد خمس نقاط محققًا الفوز في مباراة كان على حساب نورويتش سيتي ثم تعادل في مباراتين وخسر مباراة.

- إثارة في لندن

في العاصمة الإنجليزية "لندن" شهد ملعب "الامارات" ديربي جمع بين آرسنال وتوتنهام في قمة الأسبوع.

بداية الإثارة كانت من خلال نجاح الثنائي إريكسن وهاري كين في تسجيل هدف "السبيرز" الأول والثاني قبل أن يرد ثنائي هجومي آرسنال بإحراز هدفي "الجانرز" عن طريق لاكازيت وبير إيمريك أوباميانج.

وفشل الفريقين في تحقيق الانتصار للجولة الثانية على التوالي بعدما خسر آرسنال في المباراة السابقة أمام ليفربول (3-1)، بينما خسر توتنهام من نيوكاسل (1-0).

آرسنال أصبح ترتيبه الخامس برصيد سبع نقاط خلف كريستال بالاس صاحب نفس الرصيد والمتفوق بفارق الأهداف بجانب ليستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

في المقابل، تراجع توتنهام للمركز التاسع برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن.

- أجويرو يقفز

قفز النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ستة أهداف متفوقًا على زميله رحيم ستيرلينج ومهاجم نورويتش سيتي بعدما تجمد رصيد الثنائي عند خمسة أهداف.

تامي أبراهام اقتحم الصراع على ترتيب الهداف بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى أربعة أهداف متساويًا في عدد الأهداف مع أشلي بارنز مهاجم بيرنلي.