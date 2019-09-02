مورجان وبرونز و رابينوي في القائمة النهائية لأفضل لاعبة في العالم "the best"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة "the best" والتي تمنح سنويًا للأفضل سنويًا.

وضمت القائمة النهائية المرشحات لنيل جائزة أفضل لاعبه، لوسي برونز لاعبه نادي ليون الفرنسي، والمتوجه مؤخرًا بجائزًا أفصل لاعبه في أوروبا، ميجان رابينوي نجمة فريق سياتل رين الأمريكي، أليكس مورجان ولاعبه فريق

أورلاندو برايد الأمريكي.

جائزة "the best" تمنح سنويًا لأفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب في العالم وكذلك مدرب كرة نسائية وأفضل حارس مرمى وحارسة مرمى وجائزة بوشكاش لأفضل هدف وجائزة المشجع المثالي ومن المقرر أن يحتضن ملعب سان سيرو الحفل الختامي لجوائز

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"the best" في الثالث والعشرون من الشهر الجاري.

التصويت على جوائز "the best" يأتي بناءً على استفتاء الجماهير بجانب تصويت المدراء الفنيين للمنتخبات حول العالم وعدد من الصحفيين يختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وضمت القائمة الأولية للفوز بجائزة أفضل لاعبة فى العالم، كلاً من لوسي برونز، جولي إرتز، كارولين هانسن، أدا هيجربيرج، أماندين هنري، سام كير، روز لافيل، فيفيان ميديما، أليكس مورجان، ميجان رابينو، ويندي رينار، إيلين وايت.