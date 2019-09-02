وزارة الشباب والرياضة تنفذ اللقاء الرياضي لذوي الإعاقة لطلبة الجامعات

تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية، و من المقرر اقامته خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2019 بمحافظة الإسكندرية تحت مسمى "بارالمبياد الجامعات المصرية ".

أعرب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإقامة اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة تحت شعار " الاعاقة منحة لا محنة "، مضيفًا أن إقامة اللقاء تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة واليوم العالمي للرياضة الجامعية، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا للعمل على دمج أفراد المجتمع من ذوي الإعاقة داخل المجتمع المصري، والعمل على استغلال طاقاتهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع وتعمل على تطوره.

كما يهدف اللقاء إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركين، علاوةً على تكثيف الأنشطة

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء 25 جامعة بإجمالي 650 مشارك ومشاركة، والذي يتضمن 10 ألعاب هي: ألعاب قوى (جري – جلة – رمح – وثب طويل – قرص) – ألعاب قوى مكفوفين (جري – جلة – رمح – قرص) ، تنس طاولة ، رفع الأثقال ،الكرة الطائرة جلوس ، كرة الجرس ، كرة قدم.

الجدير بالذكر انه سيتم توزيع شهادات مشاركة لجميع المشاركين كما سيتم تقديم ميداليات للمراكز الاولى ذهبية وفضية وبرونزية

تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة واليوم العالمي للرياضة الجامعية، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا للعمل على دمج أفراد المجتمع من ذوي الإعاقة داخل المجتمع المصري، والعمل على استغلال طاقاتهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع وتعمل على تطوره.كما يهدف اللقاء إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركين، علاوةً على تكثيف الأنشطة الرياضية بالجامعات والاهتمام بالأشخاص ذوي القدرات الخاصة.ومن المقرر أن يشارك في اللقاء 25 جامعة بإجمالي 650 مشارك ومشاركة، والذي يتضمن 10 ألعاب هي: ألعاب قوى (جري – جلة – رمح – وثب طويل – قرص) – ألعاب قوى مكفوفين (جري – جلة – رمح – قرص) ، تنس طاولة ، رفع الأثقال ،الكرة الطائرة جلوس ، كرة الجرس ، كرة قدم.الجدير بالذكر انه سيتم توزيع شهادات مشاركة لجميع المشاركين كما سيتم تقديم ميداليات للمراكز الاولى ذهبية وفضية وبرونزية

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