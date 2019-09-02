منتخب مصر لألعاب القوى يستعد لبطولة العالم وبسنت عوض تسعى لتحقيق رقم جديد

أعرب الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى عن سعادته بتحيق 11 ميدالية منهم 2 ذهبية و5 فضية و4 برونزية خلال دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، وأشاد باللاعبين الذين تأهلو لبطولةالعالم التي تستضيفها قطر 28 سبتمبر الجاري.

وطالب شاهين الدكنور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم أبطال ألعاب القوى خلال فترة إستعدادهم بالمعسكرات الداخلية لبطولة العالم.

وأشاد فكري عكل عضو الاتحاد ورئيس بعثة ألعاب القوى بالمغرب بالإنجاز التي حققته العداءة بسنت عوض في تحقيق إنجاز تاريخي كونها أول فتاة مصرية وعربية تحصد ميداليتين في تاريخ

ألعاب القوى، حيث فازت ببرونزية 100 متر وفضية 200 متر حرة، لتحقق بطولة جديدة تضيفها إلى سجلها الرياضي.

وقال العكل أن عقب الإنتهاء من بطولة العالم بقطر يتم عمل معسكرات داخلية وخارجية من قبل الاتحاد لتوفير كافة الإمكانيات للاعبين.

وقالت بسنت عوض إن التواجد ضمن أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية والفوز على بطلة العالم الموسم الماضي، هو انجاز كبير لها، علي مستوي الشخصي، وللرياضة المصرية بشكل عام.

ونجح شهاب محمد في الحصول على

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ذهبية منافسات رمي القرص بعدما وصل لمسافة ٥٩:٢٣ متر، ليتوج بالذهبية والمركز الأول، وتوج أيضًا مصطفى الجمل،على ذهبية رمى المطرقة .

كشف مصطفى الجمل، عن فرحته بتحقيق ذهبية ألعاب أفريقيا، خاصة أنها الذهبية الثالثة الأفريقية فى تاريخه، وقال ، إن الذهبية الثالثة لها طعم مختلف، وهذا ما يدفعنى ويشجعنى لتحقيق المزيد من الإنجازات الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يستعد حالياً للمشاركة فى بطولة العالم بالدوحة الشهر المقبل، لذا يتسلح خلال مشاركته بالميدالية التى حققها وستكون حافزا للفوز بالبطولة المقبلة ، وأشار إلى أنه كان متوقعا تحقيق الذهب فى البطولة رغم قوة المنافسين، إلا أن دعم المصريين الأبطال فى الدورة الأفريقية زاد الثقة فى تحقيق الذهبية وهو ما تحقق بالفعل.