وزارة الشباب والرياضة تتجه لأقصى صعيد مصر ببرنامج دعم 1100 مبادرة شبابية

أطلقت اليوم وزارة الشباب والرياضة، رابع معسكرات برنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا"، بالمدينة الشبابية بالأقصر، الذي تنفذه الوزارة في الفترة بين 1إلى 5 سبتمبر، بمشاركة مبادرات محافظات، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، وسوهاج" في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبني أفكار الشباب ودعمها ووضعها في حيز التنفيذ وإعداد كوادر شبابية وأجيال من القادة قادرة على تولي المسئولية الوطنية في كافة المجالات

وبدات فعاليات اليوم الأول، بأنشطة تعارف والعاب بين المشاركين من أصحاب المبادرات،

وشرح مقدمة عن التفكير التصميمي، وريادة الأعمال المجتمعية.ويهدف البرنامج إلى دعم الأفكار الشبابية وتنميتها واستغلال طاقات الشباب وتشجيعهم على التفكير والإبداع وإطلاق مبادرتهم الفردية لحيز التنفيذ وتدعيم العمل التطوعي وتبني ودعم المبادرات الشبابية ووضع الخطط وإبراز قيادات مجتمعية محلية شابة قادرة على إدارة المشاريع مما يحقق العدالة بين الشباب أصحاب المبادرات وإتاحة الفرصة لهم في إنجاح مشروعاتهم التنموية.ويعد معسكر الاقصر هو أحد معسكرات برنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا" التي بدأت بمعسكر القاهرة بالفترة من (21- 24) يوليو، بمشاركة محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية"، ثم معسكر بورسعيد بالمدينة الشبابية ببورسعيد، خلال الفترة من 4إلى 8 اغسطس الجاري لمحافظات "بورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ودمياط، والسويس"، ثم معسكر الفيوم 21 إلى 25 اغسطس لمبادرات محافظات بالفيوم، لمحافظات" الفيوم، بني سويف، والمنيا، وأسيوط".ويذكر أن برنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا" هو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الاعمال المجتمعية الشباب في مصر، ويدعم المبادرات الشبابية، ويبلغ قيمة الدعم المادي لتلك المبادرات سبعة ملايين جنيها، وتقدم للبرنامج حوالي ١١٠٠ مبادرة على مستوى الجمهورية.