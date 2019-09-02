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رياضة | "The Best": ميسي ورونالدو وفان دايك في صراع جديد على الأفضل

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، المرشحين لجوائز "The Best"، وقائمة أفضل 3 لاعبين، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.

وتحدد يوم يوم الإثنين 23 سبتمبر، سيقوم الفيفا بتوزيع جوائز الأفضل  "The Best"في ملعب سان سيرو بميلانو الإيطالية.

وجاءت القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب  وجائزة  "The Best"  هذا العام  كالتالي:

الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب  

البرتغالي كريستيان رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي

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الإسباني ليونيل ميسي لاعب الإسباني

ويأتي هذا بناءً على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم وعدد من الإعلاميين المختارين من قبل الفيفا وكذلك تصويت الجماهير.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين في كل جائزة  أبرز ثلاثة أسماء طبقا لهذا التصويت.

يُذكر أن الكراوتي لوكا مودريتش نجم الإسباني حصد جائزة الفيفا "The Best" لأفضل لاعب في العام الماضي، بينما فاز البرتغالي نجم يوفنتوس الإيطالي بنسختي 2016 و2017.

وضمت القائمة الأولية للفوز بجائزة أفضل لاعبة فى العالم، كلاً من، لوسي برونز- جولي إرتز- كارولين هانسن - أدا هيجربيرج - أماندين هنري- سام كير- روز لافيل- فيفيان ميديما - أليكس مورجان - ميجان رابينو - ويندي رينار - إيلين وايت.

في حين ضمت القائمة الأولية للمرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب فى العالم كلاً من: جمال بلماضى (منتخب الجزائر) - ديدييه ديشامب (منتخب فرنسا)- مارسيلو جاياردو (ريفربليت الأرجنتينى) - ريكاردو جاريكا (منتخب بيرو) - بيب جوارديولا (مانشستر سيتى) - يورجن كلوب (ليفربول) - ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام) - فرناندو سانتوس (منتخب البرتغال) -  إيريك تين هاج (أياكس الهولندى)-  تيتى (منتخب البرازيل).

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