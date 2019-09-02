رياضة | "The Best": القائمة النهائية لأفضل مدرب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "The Best": القائمة النهائية لأفضل مدرب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ قليل عن أفضل مدرب في عام 2019 و القوائم النهائية لجائزة الأفضل في العالم The Best.

وتحدد يوم يوم الإثنين 23 سبتمبر، سيقوم الفيفا بتوزيع جوائز الأفضل The Best في ملعب سان سيرو بميلانو الإيطالية.

وجاءت القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل مدرب هذا العام The Best كالتالي:

-الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول

Advertisements

-الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

-الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام

ويأتي هذا بناءً على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم وعدد من الإعلاميين المختارين من قبل الفيفا وكذلك تصويت الجماهير.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين في كل جائزة أبرز ثلاثة أسماء طبقا لهذا التصويت.

يُذكر أن الكراوتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني حصد جائزة الفيفا The Best لأفضل لاعب في العام الماضي، بينما فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بنسختي 2016 و2017.