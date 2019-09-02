رياضة | عمرو محب مترجما للمدرب رينيه فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو محب مترجما للمدرب رينيه فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت إدارة الأهلي على اختيار الكاتب الصحفي عمرو محب كمترجم للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وحضر محب الذي عمل مترجمًا للفرنسي كارتيرون، اجتماع لجنة التخطيط مع الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة. وعقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، وفي حضور محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعًا مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، وجهازه المعاون الذي يضم كلًا من؛ ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل، مخطط الأحمال، ويانكون ميشيل، مدرب حراس المرمي.

كما حضر الجلسة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، المدرب المساعد. ويعقد الأهلي، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التفاصيل الكاملة للتعاقد مع السويسري فايلر، وتقديم جهازه المعاون إلى وسائل الإعلام.