رياضة | "The Best": القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "The Best": القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ قليل عن أفضل حارس مرمى في عام 2019 و القوائم النهائية لجائزة الأفضل في العالم The Best.

وتحدد يوم يوم الإثنين 23 سبتمبر، سيقوم الفيفا بتوزيع جوائز الأفضل في ملعب سان سيرو بميلانو الإيطالية.

وجاءت الأسماء المرشحة لجائزة The Best الحارس الأفضل هذا العام كالتالي:

أفضل حارس مرمى:

-البرازيلي إديرسون حارس مانشستر سيتي

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-البرازيلي أليسون حارس ليفربول

-الألماني تير شتيجن حارس برشلونة

ويأتي هذا بناءً على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم وعدد من الإعلاميين المختارين من قبل الفيفا وكذلك تصويت الجماهير.

وتضم القائمة النهائية The Best للمرشحين في كل جائزة أبرز ثلاثة أسماء طبقا لهذا التصويت.

يُذكر أن الكراوتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني حصد جائزة الفيفا The Best لأفضل لاعب في العام الماضي، بينما فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بنسختي 2016 و2017.