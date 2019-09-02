رياضة | كيف ضحك ثنائي تونس على الزمالك بسيناريو الهروب

تسبب حمدي النقاز وفرجاني ساسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في لغط شديد خلال الساعات الماضية حول رحيلهما عن الأبيض وعدم الاستمرار والهروب إلى تونس.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن الثنائي تعمدا تسريب خبر بعد لقاء الاتحاد السكندري بالأمس في نصف نهائي كأس مصر حول سفرهما وعدم الاستمرار مع النادي كنوع من أنواع الضغط على الإدارة ولي الذراع خاصة أنهما لم يحجزا تذاكر طيران من الأساس، وهو ما تم بالفعل بعدها وقام المشرف على فريق الكرة بجانب رئيس الزمالك بالاجتماع مع الثنائي بعد اللقاء مباشرة وحل المشكلة القائمة والاتفاق على منحهما مستحقاتهما المالية المتأخرة وإقناعهما بالبقاء.

النقاز وفرجاني ساسي حققا الهدف المنشود وهو إنهاء مشكلة المستحقات وفي نفس الوقت حافظا على صورتهما أمام الجماهير خاصة أن الإدارة نفسها خرجت ونفت للجميع تفكيرهما في الهروب وفسخ التعاقد والتأكيد على بقائهما خلال الفترة المقبلة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الفائز من بيراميدز وبتروجت في نهائي كأس مصر، بعد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري في مواجهة الأمس بهدف نظيف عن طريق مصطفى محمد.

ومن ناحية أخرى يسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك للقضاء على بعض السلبيات قبل بداية الموسم الكروي الجديد حتى تسير الأمور بشكل سليم معه، ويأتي على رأسها مشكلة تسريب التشكيل التي يعاني منها الفريق منذ فترة طويلة وتكررت كثيرًا في الموسم الماضي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق والذي فشل في علاجها لييأس في نهاية الأمر ويغلق تلك الصفحة لكن الصربي واجه نفس الأزمة في أولى مبارياته أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا قبل أن يتلاشي الأمر في المواجهة التالية أمام مصر للمقاصة بكأس مصر ويتعمد إخفاء معالم التشكيل.

الأزمة الثانية متمثلة في فرض سيطرته على اللاعبين الكبار "العتاولة" داخل الفريق لمنع حدوث مشاكل في الموسم الكروي مع ضغط اللقاءات وإمكانية حدوث هزة في النتائج بأي وقت لذلك الأمر الهام بالنسبة له حاليًا الحفاظ على تركيز اللاعبين وأن يتقبل الجميع قراره سواء بمشاركته أساسيًا أو الجلوس على دكة البدلاء أو الاستبعاد النهائي من المباريات وعدم الاعتراض على قراراته لعلمه أن تلك الأمور من الممكن أن تؤثر عليه بشكل سلبي، خاصة أن الفريق مقبل على لقاءات صعبة ومصيرية سواء على صعيد كأس مصر أو دوري أبطال افريقيا.