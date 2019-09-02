رياضة | "The Best": الأهداف النهائية المرشحة لـ جائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ قليل عن أفضل هدف عام جائزة بوشكاش 2019 و القوائم النهائية لجائزة الأفضل في العالم The Best.

وتحدد يوم يوم الإثنين 23 سبتمبر، سيقوم الفيفا بتوزيع جوائز الأفضل في ملعب سان سيرو بميلانو الإيطالية.

وجاءت الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش هذا العام كالتالي:

1- هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة

2- هدف خوان فرناندو كينتيرو لاعب ريفر بليت الأرجنتيني

3- هدف دانييل زسوري لاعب "ديبريسين

ويأتي هذا بناءً على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم وعدد من الإعلاميين المختارين من قبل الفيفا وكذلك تصويت الجماهير.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين في كل جائزة أبرز ثلاثة أسماء طبقا لهذا التصويت.

يُذكر أن الكراوتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني حصد جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العام الماضي، بينما فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بنسختي 2016 و2017.