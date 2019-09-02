رياضة | أول ظهور للمدرب رينيه فايلر في الأهلي (صور)

وصل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر وديفيد سيزا، المدرب العام، وتوماس بينجلي، مخطط الأحمال، البدنية، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى إلى مقر النادي بالجزيرة استعدادا لحضور المؤتمر الصحفي ظهر اليوم، لإعلان تفاصيل التعاقد مع الجهاز الفني الجديد وتقديمه لوسائل الإعلام.

ويقود الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، بقيادة السويسري رينيه فايلر مران الفريق للمرة الأولى مساء اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

من هو رينيه فايلر

ويمتلك رينيه فايلر سيرة ذاتية طيبة حيث قاد أندرلخت للفوز بالدوري البليجي عام 2017 كما درب فريق لوزان السويسري في 2018.

رينيه فايلر من مواليد سبتمبر عام 1973 ويبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته التدريبية 8 أندية ويفضل اللعب بطريقة 4-2-3-1 المفضلة للقلعة الحمراء.

بدأ فايلر مشواره كمدير فني في أبريل من عام 2005 كمدرب مؤقت لفريق سانت جالين السويسري وجاء ذلك بالصدفة لأنه كان مديرًا للكرة ورحل المدرب فجأة فقاد الفريق في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مثلها ثم تدريب سانت جالين تحت 21 عامًا، من يوليو 2006 حتى أكتوبر 2007، ليقود الفريق 23 مباراة، فاز في 12، وخسر 8، وتعادل في 3 وانتقل بعدها لمرحلة أدنى مع فريق جراسهوبرز زيورخ تحت 16 عامًا من أغسطس 2008 حتى يونيو 2009.

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رينيه فايلر في رحلات جديدة

ترك فايلر فرق الناشئين لتدريب فريق شافهاوزن في الدرجة الثانية السويسرية وقاده في 55 مباراة، فاز في 18 مباراة، وخسر في 24، وتعادل في 13 مباراة، ولم ينجح في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ومنه رحل إلى فريق آراو بين أعوام 2011 وحتى عام 2014 ونجح في الصعود بهم عام 2013 ونجح في البقاء بعد احتلال المركز قبل الأخير.

انتقل فايلر إلى تدريب فريق نورنبيرج الألماني في الدرجة الثانية وقاده خلال موسمين الفريق في 60 مباراة، فاز في 30 وتعادل في 13 وخسر 17، واحتل الفريق معه في الموسم الأول المركز التاسع، إلا نجح في موسمه الثاني مع الفريق في احتلال المركز الثالث من ترتيب دوري الدرجة الثانية وفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.

تولى فايلر منصب المدير الفني لفريق أندرلخت لمدة موسم ونصف إذ قاد الفريق في موسم 2016-2017 كاملًا، قبل أن يقوده في ثلاث أشهر فقط خلال موسم 2017-2018 وقادهم في 66 مباراة، فاز في 36، وتعادل في 16، وخسر 14 مباراة وفاز معهم بلقبي الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي.

عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.