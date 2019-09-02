رياضة | ألميريا يخطف "هدف" مانشستر يونايتد.. وتقارير عالمية تتغزل في الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألميريا يخطف "هدف" مانشستر يونايتد.. وتقارير عالمية تتغزل في الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق أرفين أبياه لاعب نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي على الانضمام إلى فريق ألميريا الإسباني الذي يمتلكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية وذلك مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني.

وتغزلت صحيفة "ذا صن" البريطانية في الصفقة مؤكدة أن ألميريا نجح في خطف هدف مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي كان يسعى لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

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وذكرت أن أرفين أبياه الذي يبلغ من العمر 18 عامًا يجيد في مركز المهاجم الصريح تم متابعته من مانشستر يونايتد ولكن ألميريا تحرك بسرعة لخطف الصفقة ليصبح من بين أغلى الصفقات في الدرجة الأولى الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرفين أبياه يمكن أن يساعد ألميريا على الصعود للدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم.