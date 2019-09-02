رياضة | زيدان أسوأ من "عدو" ريال مدريد في البدايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان أسوأ من "عدو" ريال مدريد في البدايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت انطلاقة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد هذا الموسم مع مقارنته مع الموسم الماضي الذي بدأه جولين لوبيتيجي على رأس القيادة الفنية للميرنجي أسوأ من لوبيتيجي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه بعد مرور 3 جولات، حصد زيزو 5 نقاط من أصل 9 واحتل المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما الموسم الماضي كان يحتل الفريق المركز الثاني خلف برشلونة بفارق الأهداف فقط برصيد 9 نقاط.

وقاد لوبيتيجي ريال مدريد للفوز على خيتافي وجيرونا وليجانيس، وسجل الفريق 10 أهداف واستقبل هدفين، بينما هذا الموسم فاز الميرنجي على سيلتا فيجو وتعادل مع بلد الوليد وفياريال، وسجل 6 أهداف واستقبل 4 أهداف.

مباريات ريال مدريد في شهر سبتمبر

ينتظر نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، 4 مواجهات قوية خلال شهر سبتمبر ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني "الليجا" موسم 2019-2020، أبرزها لقاء "ديربي مدريد" ضد جاره اللدود أتليتكو مدريد والمقرر له 28 سبتمبر.

ويسعي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي "زين الدين زيدان" لتقديم موسم استثنائي بالدوري الاسباني، وتحقيق نتائج جيدة، والمنافسة على لقب البطولة المحلية بعد التدعيمات القوية التي أجراها خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لتعويض إخفاق الموسم الماضي واحتلال الفريق المركز الثالث في الليجا برصيد 68 نقطة وبفارق كبير عن غريمه التقليدي برشلونة.

مواعيد مباريات ريال مدريد في سبتمبر

- ريال مدريد VS ليفانتي

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يلتقي ريال مدريد مع نظيره ليفانتي صاحب المركز العاشر برصيد (3 نقاط)، في تمام الواحدة ظهرًا يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي، وهي مواجهة قد تكون سهلة نسبيًا للفريق المدريدي نظرًا للفوارق التاريخية والفنية بين الفريقين.

- ريال مدريد VS إشبيلية

سيكون فريق ريال مدريد على موعد مع مواجهة قوية ضد فريق إشبيلية "متصدر" ترتيب الدوري الاسباني حاليًا برصيد 6 نقاط، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل النادي الأندلسي.

- ريال مدريد VS أوساسونا

يعود نادي ريال مدريد لملعبه "سانتياجو بيرنابيو" مجددًا لمواجهة فريق أوساسونا صاحب المركز الثامن برصيد (4 نقاط)، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر .

- ريال مدريد VS أتلتيكو مدريد

يختتم ريال مدريد مبارياته خلال شهر سبتمبر بمواجهة نارية ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد في "ديربي مدريد"، وذلك في تمام التاسعة مساء يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل النادي الملكي