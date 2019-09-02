شكرا لقرائتكم خبر عن لاوتارو يسجل بالتخصص.. وتألق غاني في فوز إنتر على كالياري (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل إنتر ميلان انطلاقته القوية بالموسم الجديد، وحقق فوزه الثاني في ثاني جولات الدوري الإيطالي، على حساب نادي كالياري.

وخاض إنتر موقعة صعبة خارج قواعده أمام منافس يبحث عن تحقيق أولى نقاطه هذا الموسم، لكن النيراتزوري نجحوا في انتزاع فوزًا صعبًا من قلب ملعب سانت إليا بنتيجة 2-1.

وتفوق إنتر ميلان على مستوى السيطرة على الكرة خلال النصف الأول مع حيازة الفريق على نسبة 57% من امتلاك الكرة، لكن أصحاب الأرض كانوا الطرف الأخطر من خلال خلق 4 فرص للتهديف (مقابل 2 للضيوف) ووصول محاولات تسديداتهم في الشوط الأول إلى 5 (مقابل 3 لإنتر).

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لكن فريق كالياري فشل في تهديد الحارس هاندانوفيتش طوال الشوط الأول، بإخفاقهم في توجيه أي تسديدة على مرمى حارس إنتر ميلان، مقابل تسديدتين ناجحتين من الضيوف، تحولت واحدة منهما لهدف عن طريق رأسية من المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي سجل بالتخصص في جميع مبارياته الـ3 الأخيرة التي لعبها ضد كالياري.

وتفوق الضيوف بشكل أكبر في النصف الثاني من المباراة من خلال ارتفاع نسبة حيازتهم على الكرة إلى 63%، ووصول عدد محاولات تسديداتهم إلى 6 (3 على المرمى)، وصناعتهم لـ5 فرص للتهديف، لكن أصحاب الأرض هم من بادروا بالتهديف مع تمكنهم من تعديل النتيجة بعد 5 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني عبر المهاجم جواو بيدرو.

وظهر إنتر بشكل أفضل في الشوط الثاني، وتحكم في اللعب مع مرور الوقت، وتمكن الفريق من تعديل النتيجة قبل نهاية المباراة بـ18 دقيقة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها لاعب الوسط الإيطالي ستيفانو سينسي، وسجلها البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل ثاني أهدافه في ثاني مباراة له بقميص النيراتزوري.

وتألق الجناح الأيسر الغاني، كوادو أسامواه، من خلال مجمل أداءه في المباراة، على الرغم من أنه لم يشترك في تسجيل أي أهداف بشكل مباشر، إلا أن لاعب إنتر ميلان كان أكثر اللاعبين ربحًا للالتحامات الأرضية (11)، وأكثر اللاعبين افتكاكًا للكرة (3)، وأكثر لاعب من إنتر استعادة للكرة (7- مناصفة مع سكرينيار)، بجانب اكماله لـ7 مراوغات بشكل ناجح في سجل لم يحقق أي لاعب آخر في الملعب أكثر من نصف هذا الرقم.