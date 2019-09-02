شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يخطف الأضواء والمشاكل الدفاعية تهدد موسم «زيزو» (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز للجولة الثانية على التوالي، واكتفى بنتيجة التعادل 2-2 ضد مضيفه فياريال، في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني «لاليجا».

واحتاج ريال مدريد للعودة في النتيجة مرتين بواسطة الجناح الويلزي جاريث بيل، لينجو العملاق المدريدي من الخسارة في قلب ملعب السيراميك.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة، من خلال تقدمهم بعد 11 دقيقة من البداية بهدف عن طريق جيرارد روميرو، لكن ريال مدريد تمكن من تعديل النتيجة في الوقت بدل من الضائع بهدف عن طريق الجناح الويلزي جاريث بيل.

واستحوذ ريال مدريد على الكرة بنسبة 62% خلال الشوط الأول ومرر لاعبو الفريق 275 تمريرة سليمة مقابل 153 تمريرة سليمة لأصحاب الأرض الذين حاولوا التسديد في 6 مناسبات، نصفهم على المرمى، مقابل 9 محاولات تسديد للضيوف، ومحاولة وحيدة ناجحة على المرمى، كانت هدفهم الوحيد في الشوط الأول.

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وصنع الضيوف 8 فرص للتهديف خلال النصف الأول من المباراة، 3 منهم عبر الألماني توني كروس، في حين تألق المهاجم الإسباني جيرارد روميرو من خلال صناعته 40% من فرص فياريال في النصف الأول من المباراة (2 من 5).

وفي الشوط الثاني كان الضيوف أخطر، لكن تبديلات اصحاب الأرض قادتهم للتقدم في النتيجة مجددًا قبل نهاية المباراة بـ16 دقيقة عبر الجناح الإسباني موي جوميز الذي سجل هدف من صناعة البديل خافيير أونتيفيروس.

وعاد بيل ليعدل النتيجة مجددًأ قبل 4 دقائق من النهاية، ليسجل الويلزي ثنائية تهديفية في مباراة في لاليجا للمرة الأولى منذ مايو 2018 (ضد سيلتا فيجو) وبعد غياب دام 33 مباراة في المسابقة.

وتعرض بيل للطرد بعد حصوله على إنذارين خلال الوقت بدل من الضائع في الدقيقتين 92 و94، ليصبح بيل هو أول لاعب من ريال مدريد يسجل هدفين في مباراة في لاليجا ويتعرض للطرد، بعد كريستيانو رونالدو ضد مالجا في في يناير من عام 2010.

وقدم ريال مدريد عرضًا افضل في الشوط الثاني، فكان الفريق اكثر دقة في التسديد على مرمى المنافس (4 من 8 محاولات) مقارنة بالشوط الأول (1 من 9 محاولات)، وصنع لاعبو الفريق 7 فرص للتهديف خلال النصف الثاني من المباراة، مقابل 3 فرص فقط صنعها اصحاب الأرض الذين عاقبوا الضيوف على اخطائهم في التمركز الدفاعي، والتي يبدو وأنها ستكون مشكلة المدرب زيدان هذا الموسم مع تعرض مرمى الفريق بالأمس ل5 تسديدات من اصل 10 محاولات تسديد للضيوف، وهو نفس عدد محاولات تسديد ريال مدريد الناجحة على مرمى فياريال خلال ال90 دقيقة، لكن من 17 محاولة تسديد.

وشهدت المباراة قبول مرمى الحارس تيبو كورتوا لأهداف للمباراة رقم 11 على التوالي في لاليجا (إجمالي 16 هدف)، وهي سلسلة غير مسبوقة للعملاق البلجيكي طوال مسيرته في الدوري الإسباني أو البريميرليج.